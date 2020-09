Eurowings führt „Temperatur-Rabatt“ ein

Ab sofort bietet der der Lufthansa-Billigflieger Eurowings erstmals einen sogenannten „Temperatur-Rabatt“ auf seiner Website eurowings.com an. Die Höhe des Rabatts berechnet sich entsprechend der Monats-Durchschnittstemperatur im jeweiligen Land, das beworben wird. Damit trotzt die Airline der Krise im Luftverkehr mit neuen Services, unterhaltsamen Kampagnen und attraktiven Angeboten, heißt es in einer Presseaussendung.

Erste Station: Italien. - Traumstrände, Pizza und Pasta: Was gibt es Schöneres, als sich im Spätsommer nach „Bella Italia“ zu träumen und sich nach Stränden, spannenden Sehenswürdigkeiten und der einmaligen italienischen Küche zu sehnen?

Nicht mehr nur träumen, sondern heute noch buchen: Denn das südliche Klima Italiens, das im September im Durchschnitt bei angenehmen 23,1 Grad liegt, lohnt sich für Reiseliebhaber heute ganz besonders: Mit dem neu eingeführten Eurowings Temperatur-Rabatt erhalten Gäste, die heute noch ihren Direktflug nach Italien buchen, einen Flugrabatt entsprechend der Durchschnittstemperatur von 23,1%.

Alle Ziele in Italien, die Eurowings anfliegt, sind in der Kampagne inkludiert: Cagliari, Bari, Neapel, Venedig, Lamezia Terme, Brindisi, Mailand, Rom, Catania, Bologna und Olbia. Weitere Informationen können unter www.eurowings.com/de/entdecken/angebote/fluege-italien-temperatur-sale.html abgerufen werden. Das nächste Land mit dem neuen „Temperatur-Rabatt“ ist bereits ausgesucht – und wird in Kürze veröffentlicht.

Mit der Eurowings Flexibilitätsgarantie können Eurowings Kunden Flüge bis sieben Tage vor Abflug kostenlos ändern. Die Flüge können auch jederzeit flexibel umgebucht werden, wenn sich beispielsweise die Reisepläne aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ändern.

(red / EW)