Corona: Eurowings-Flotte schrumpft

Der Lufthansa-Billigflieger Eurowings wird nicht wie geplant 60 Maschinen aktiv betreiben, sondern "vermutlich weniger als 50", berichtet das Portal "Aero.de" unter Berufung auf Eurowings-Manager Jens Bischof. Damit liege die Kapazität um 70 Prozent unter der des Vorjahres.

"Wir spüren die neue Quarantäne-Regelung etwa für Spanien 1:1 in unseren Buchungen und sind gezwungen, Kapazität herauszunehmen und die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken", sagte Bischof demnach vor dem Luftfahrt-Presse-Club in Hamburg.

Vor dem Corona-Shutdown war Eurowings mit knapp 150 Maschinen unterwegs.

(red)