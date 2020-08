Eurowings macht freien Mittelsitz ab 18 Euro buchbar

Auf eine veränderte Luftfahrt-Welt mit neuen Kundenbedürfnissen reagiert Eurowings konsequent mit innovativen Produkten und Services, wie es vollmundig in einer Presseerklärung heißt. Fakt ist: Viele Kunden wollen in Zeiten von Corona einen freien Mittelsitz, um den Abstand zwischen sich und dem Sitznachbar erhöhen zu können.

So bringt Eurowings als - nach eigenen Angaben - erste deutsche Airline einen im Vorfeld der Flugreise buchbaren freien Mittelsitz auf den Markt. Das neue Angebot ist in den vergangenen Wochen sehr erfolgreich in der Live-Umsetzung getestet worden und stieß vom Start weg auf außerordentlich hohes Interesse. Innerhalb kurzer Zeit hat Eurowings via Service-Center mehr als 5.000 Mittelsitze verkauft, obwohl die neue Lösung bisher noch nicht aktiv beworben wurde.



„Das positive Feedback während der Testphase hat uns sehr deutlich gezeigt, dass sich unsere Gäste häufig mehr Komfort und Abstand an Bord wünschen. ‚Ultra-Lowcost‘ funktioniert seit Corona nicht mehr, zumindest nicht in unserem Heimatmarkt Deutschland. Wir gehen deshalb davon aus, dass der freie Mittelsitz ein sehr wichtiges Produkt beim Reisen der Zukunft wird“, sagt Eurowings CEO Jens Bischof.



Auf allen Eurowings Strecken verfügbar

Mit dieser Innovation macht Eurowings freie Mittelsitze, die bisher nur Bestandteil des BIZclass-Tarifs waren, im gesamten Flugzeug verfügbar. Das neue Angebot ist in allen Sitzreihen und auf allen Eurowings Strecken innerhalb Europas buchbar – eine Verfügbarkeit vorausgesetzt. Der freie Mittelsitz ist bereits ab 18 Euro pro Strecke buchbar. Entscheidet sich ein Passagier für das neue Angebot, wird der freie Sitzplatz mit der Buchung geblockt und damit garantiert nicht anderweitig vergeben. Aktuell ist das neue Produkt über die Eurowings Service-Center +49 180 6 320 320 buchbar. Ab September 2020 steht Eurowings Kunden das neue Angebot auch digital über die Website eurowings.com zur Verfügung.

