Rückerstattungen: Zahlreiche AUA-Kunden warten noch immer auf ihr Geld

"Bis auf wenige Sonderfälle" will die AUA nach eigenen Angaben den Ticket-Refund aus der Phase des Corona-Lockdowns abgeschlossen haben - wir berichteten gestern. Sieht man sich in sozialen Medien um, erhält man jedoch ein etwas anderes Bild. Sowohl auf der Facebook-Seite der Austrian Airlines selbst, aber auch auf anderen Kanälen, findet man ganz aktuell teils nur wenige Stunden alte Beiträge von empörten Passagieren, die der AUA angesichts der gestrigen Presseaussendung zum Thema "Lügen" vorwerfen. Sie würden weiterhin - zum Teil seit mehreren Monaten - auf ihr Geld warten.

Auch bei Austrian Wings reißt der Strom von kritischen Leser-Mails, in denen der AUA unterstellt wird, in Bezug auf die Rückerstattungen die Unwahrheit zu sagen, nicht ab.

Gestern Nacht wurde von einem User zudem bereits die Facebook-Gruppe "We want our refund from Austrian Airlines as soon as possible!!!!" gegründet. Noch zählt die Gruppe allerdings nur wenige Mitglieder.

Bei der AUA-Pressestelle versucht man indes zu kalmieren und räumt einmal mehr ein, dass nicht alles optimal gelaufen sei. Bei jenen Fällen, die jetzt noch offen seien, handle es sich allerdings nur noch um wenige Ausnahmen wird sinngemäß betont.

Impressionen aus Sozialen Medien

(red)