Niederländische Politiker üben scharfe Kritik an Ryanair

Airline biete Kampfpreise in "Corona-Hochrisikogebiete" an.

Weil Ryanair in den Niederlanden Kampfpreise ab 5 Euro in Destinationen anbietet, in denen ein besonders hohes Risiko besteht, sich mit dem gefährlichen Corona-Virus zu infizieren, hagelt es nun Kritik von der niederländischen Ministerin Cora van Nieuwenhuizen. Sie fordert die Airline auf, derartige Angebote sofort einzustellen. Laut niederländischen Medienberichten habe das Unternehmen diese Aufforderung bisher allerdings ignoriert.

Daher wird jetzt gefordert, dass die Regierung eingreift und diese Praxis des wegen der Behandlung seiner Mitarbeiter seit Jahren in der Kritik stehenden Unternehmens stoppt.

(red RE, CvD)