Kritik: Ryanair-Tochter Lauda vernichtet mutwillig Arbeitsplätze am Standort Düsseldorf

Nachdem bereits die Base Stuttgart aus nicht nachvollziehbaren Gründen geschlossen wurde, verkündet die Ryanair-Tochter Lauda Motion nun ihren Rückzug vom letzten verbliebenen deutschen Standort in Düsseldorf. Betroffen sind ca. 70 Pilotinnen und Piloten, etwa die doppelte Anzahl an Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Boden. Als Grund wurde unter anderem die Weigerung des Flughafens genannt, die Preise zu senken, teilte die Pilotenvereinigung Cockpit in einer Aussendung mit.