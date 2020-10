ANA bietet Buchungen über Google Flights an

ANA All Nippon Airways führt die direkte Flugbuchung über Google ein. Das Angebot der Airline ist jetzt vollständig in den Book on Google-Service integriert: Passagiere finden die Flüge von ANA über den Preisvergleich von Google Flights und können dort auch direkt buchen. Möglich wird dies mit der Implementierung einer Plattform, die den Standard NDC (New Distribution Capability) der IATA beherrscht.



Bislang mussten Kunden, wenn sie einen ANA-Flug über Google Flights reservieren wollten, alle Informationen wie Datum und Zielort eingeben. Nach der Auswahl des Fluges über Google Flights wurde der Passagier auf die offizielle Website von ANA geleitet, um dort den Flug zu reservieren und das Ticket zu kaufen. Die Einführung des Book on Google-Dienstes rationalisiert den Prozess und ermöglicht die einfache Buchung von Flügen in wenigen Schritten.



Nach der Flugsuche auf Google Flights können die Kunden das Reservierungs- und Kaufverfahren direkt auf der Seite von Google abschließen, ohne die ANA-Homepage aufzurufen. Reisende können dort sogar Upgrade-Leistungen wie Sitzplatzreservierungen oder zusätzliches Freigepäck buchen. Diese Optionen wurden früher ausschließlich auf den ANA-Reservierungsseiten und über die Call-Center angeboten.



Wenn die Kunden mit ihren Google-Konten eingeloggt sind, werden Name und Kontaktinformationen beim Ausfüllen der Reisedaten automatisch angezeigt. Sofern der Kunde eine Kreditkarte bei Google Pay registriert hat, werden auch die Kreditkarteninformationen ebenfalls automatisch angezeigt.



Für den neuen Service nutzt ANA mit der britischen Plattform Travelfusion den branchenführenden NDC-Aggregator. ANA arbeitet bereits seit Jahren kontinuierlich daran, das Reisen bequemer zu machen und wird auch in Zukunft seine NDC-Plattform weiterentwickeln, um die Buchung internationaler Flüge zu vereinfachen.

(red / NH)