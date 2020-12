ANA mit "Feiertagsflügen" zwischen Düsseldorf und Tokio an

ANA hat einzelne Sonderflüge an ausgewählten Tagen auf der Strecke Düsseldorf – Tokio/Narita aufgelegt. Sie sollen den japanischen Angestellten der in Raum Düsseldorf ansässigen Unternehmen den Weihnachts- und Neujahrsbesuch bei ihren Angehörigen in Japan ermöglichen, teilte die Airline mit. Die Sonderflüge sind für den 19. und den 23. Dezember von Düsseldorf nach Tokio verfügbar, die Rückflüge für den 5. und den 10. Januar. Medizinexperten beurteilen diese Form des Reiseverkehrs aufgrund der Covid-Pandemie allerdings kritisch.



Auch mit diesem Angebot unterstreicht der japanische Marktführer die besondere Bedeutung, die der Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen für die Japaner hat und die enge wirtschaftliche und kulturelle Verbindung zwischen der NRW-Hauptstadt und dem Land des Lächelns. ANA hatte in einer Umfrage unter japanischen Unternehmen im Großraum Düsseldorf den Bedarf nach Heimatflügen über Weihnachten und das Neujahrsfest abgefragt. Nirgendwo in Deutschland leben so viele Japaner wie in Düsseldorf. Das war auch der Grund für die Einführung einer neuen Flugverbindung ab Düsseldorf nach Tokio im Jahr 2014.



Die Sonderflüge um die Feiertage sind jeweils one-way-Angebote. Die Flugzeuge kommen jedoch nicht leer nach Düsseldorf oder fliegen leer wieder zurück: Für die Airline sind zusätzliche Frachtkapazitäten auch in Passagierflugzeugen nach Deutschland und Europa willkommen. Bei den aktuell angebotenen Kapazitäten leidet die Airline darunter, den Laderaum der Passagierflugzeuge angesichts des eingeschränkten Flugangebots nicht mitvermarkten zu können.



Die Flüge ab Düsseldorf nach Tokio können über die Website der ANA gebucht werden: www.ana.co.jp



Für weitere Informationen zu den aktuell geltenden Einreisebeschränkungen hat ANA die folgende Informationsseite eingerichtet:

https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200501/#immigration

(red / NH)