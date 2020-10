Qatar Airways erweitert Streckennetz im Winterflugplan

Qatar Airways freut sich, ihren Winterflugplan im Einklang mit der Passagier- und Frachtnachfrage sowie der anhaltenden Lockerung der Einreisebeschränkungen in der ganzen Welt bekannt zu geben. Nachdem die Airline in dieser Krise zum größten internationalen Luftfahrtunternehmen geworden ist, hat sie ihr beispielloses Wissen über globale Passagierströme und Buchungstrends eingesetzt, um einen zuverlässigen Winterflugplan zu erstellen, dem die Passagiere vertrauen können, heißt es in einer Aussendung.



Bis Ende 2020 plant Qatar Airways den Wiederaufbau ihres Streckennetzes auf 124 Ziele, darunter 21 in Afrika, 10 in Nord- und Südamerika, 42 im asiatisch-pazifischen Raum, 38 in Europa und 13 im Nahen Osten. Viele Städte werden mit einem straffen Flugplan mit täglichen oder häufigeren Frequenzen angeflogen werden.

Diese Destinationen werden bereits von Qatar Airways bedient oder bis Ende 2020* aufgenommen:



Europa

Amsterdam (AMS), Ankara (ESB), Athen (ATH), Baku (GYD), Barcelona (BCN), Belgrad (BEG), Berlin (BER/TXL), Brüssel (BRU), Bukarest (OTP), Budapest (BUD), Kopenhagen (CPH), Dublin (DUB), Edinburgh (EDI), Frankfurt (FRA), Helsinki (HEL), Istanbul (IST), Istanbul Sabiha (SAW), Kiew (KBP), Larnaka (LCA), London (LHR), London (LGW), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Mailand (MXP), Moskau (DME), München (MUC), Oslo (OSL), Paris (CDG), Prag (PRG), Rom (FCO), Sofia (SOF), Stockholm (ARN), Tiflis (TBS), Wien (VIE), Warschau (WAW), Jerewan (EVN), Zagreb (ZAG), Zürich (ZRH)



Afrika

Accra (ACC), Addis Abeba (ADD), Algier (ALG), Kapstadt (CPT), Casablanca (CMN), Daressalam (DAR), Dschibuti (JIB), Durban (DUR), Entebbe (EBB), Johannesburg (JNB), Kigali (KGL), Kilimandscharo (JRO), Lagos (LOS), Luanda (LAD), Maputo (MPM), Mogadischu (MGQ), Nairobi (NBO), Seychellen (SEZ), Tunis (TUN), Windhuk (WDH), Sansibar (ZNZ)



Amerika

Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Montreal (YUL), New York (JFK), Philadelphia (PHL), Sao Paulo (GRU), Washington D.C. (IAD)



Asien-Pazifik

Ahmedabad (AMD), Adelaide (ADL), Amritsar (ATQ), Auckland (AKL), Bali (DPS), Bangalore (BLR), Bangkok (BKK), Brisbane (BNE), Calicut (CCJ), Cebu (CEB), Chennai (MAA), Clark (CRK), Colombo (CMB), Dhaka (DAC), Guangzhou (CAN), Hanoi (HAN), Hongkong (HKG), Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN), Goa (GOI), Hyderabad (HYD), Islamabad (ISB), Jakarta (CGK), Karatschi (KHI), Kathmandu (KTM), Kochi (COK), Kalkutta (CCU), Kuala Lumpur (KUL), Lahore (LHE), Malé (MLE), Manila (MNL), Melbourne (MEL), Mumbai (BOM), Nagpur (NAG), Neu-Delhi (DEL), Perth (PER), Peshawar (PEW), Phuket (HKT), Seoul (ICN), Singapur (SIN), Sydney (SYD), Tokio Narita (NRT), Trivandrum (TRV)



Naher Osten

Amman (AMM), Bagdad (BGW), Basra (BSR), Beirut (BEY), Erbil (EBL), Isfahan (IFN), Kuwait (KWI), Mashhad (MHD), Muskat (MCT), Najaf (NJF), Schiraz (SYZ), Sulaimaniyya (ISU), Teheran (IKA)



Um sicherzustellen, dass Reisende ihre Reise in aller Ruhe planen können, hat die Fluggesellschaft großzügige Buchungs- und Rückerstattungsrichtlinien aufgestellt. Die vollständigen Geschäftsbedingungen gibt es unter qatarairways.com/RelyOnUs nachzulesen.

(red / QR)