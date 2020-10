Qatar Airways wieder verstärkt nach Südafrika

Qatar Airways freut sich, die Wiederaufnahme von drei wichtigen Zielen in Südafrika bekannt zu geben: Kapstadt, Durban und Johannesburg. Die Flüge nach Südafrika werden mit einer modernen und treibstoffeffizienten Mischung aus Airbus A350- und Boeing 787-Flugzeugen durchgeführt. Mit 19 zusätzlichen wöchentlichen Flügen nach Südafrika bietet Qatar Airways 63 wöchentliche Flüge zu 17 Zielen auf dem ganzen Kontinent an, darunter Accra, Addis Abeba, Daressalam, Dschibuti, Entebbe, Kigali, Kilimandscharo, Lagos, Maputo, Mogadischu, Nairobi, Tunis, Windhuk und Sansibar. Nahen Osten und neun in Nordamerika.“



Seit dem Ausbruch der Pandemie ist das Streckennetz von Qatar Airways nie unter 30 Destinationen mit kontinuierlichen Flügen zu fünf Kontinenten gesunken. Die strategische Investition der Airline in eine Vielzahl treibstoffeffizienter zweistrahliger Flugzeuge, darunter die größte Flotte von Airbus A350, hat es ihr ermöglicht, den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten, wodurch sie sich perfekt als Marktführer bei der nachhaltigen Erholung des internationalen Reiseverkehrs positioniert. Bei der weiteren Umgestaltung des Streckennetzes wird sich die Fluggesellschaft weiterhin darauf konzentrieren, ihren Millionen von Passagieren nahtlose, sichere und zuverlässige Verbindungen zu bieten und sicherzustellen, dass die Airline auch weiterhin das Vertrauen der Passagiere gewinnt, wenn sie sich für einen Flug mit Qatar Airways entscheiden, betont die Airline in ihrer Aussendung.

(red / QR)