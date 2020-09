Qatar Airways mit 100 Tagen kostenlosem High Speed-Breitband-Internet

Qatar Airways bietet Passagieren 100 Tage lang kostenloses Super-Wi-Fi an Bord an, um zu feiern, dass mehr als 100 ihrer hochmodernen Flugzeuge mit High Speed-Breitband ausgestattet sind: Seit 25. September 2020 und noch bis zum 2. Januar 2021 können sich Passagiere über Wi-Fi kostenlos mit Familie, Freunden und Kollegen verbinden. Qatar Airways betreibt inzwischen - nach eigenen Angaben - die größte Anzahl an Flugzeugen mit Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung in Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika.