AUA baut AIRail aus

Austrian Airlines und die ÖBB erweitern das „Vom Zug zum Flug“-Angebot AIRail um eine weitere Strecke. Ab 13. Dezember 2020 werden vier Züge mit Austrian Flugnummer täglich zwischen Graz Hauptbahnhof und dem Flughafen Wien fahren. Die Zugfahrt dauert knapp über drei Stunden. Das neue Angebot ist ab sofort über austrian.com buchbar. Die Zugverbindungen sind so gewählt, dass sie den Austrian Airlines Flugplan zwischen Graz und Wien ergänzen. Auf diese Weise können Passagiere, die ihre Reise in Graz beginnen, ab 13. Dezember täglich nicht nur den Morgenflug um 6:00 Uhr nutzen, sondern zwei AIRail-Züge am Vormittag sowie bis zu zwei Nachmittags-Flüge. Reisenden, die über Wien zurück nach Graz wollen, stehen wiederum täglich zwei Vormittags-Züge sowie bis zu drei Flugverbindungen am Nachmittag zur Verfügung. Die Flugverbindung zwischen Graz und Wien bleibt weiter fixer Bestandteil des Streckennetzes von Austrian Airlines.

„Eine effiziente Zuganbindung der österreichischen Industriezentren an unser Drehkreuz Wien ist unabdingbar für Handel und Wirtschaft. Mit der Aufnahme von Graz in unser AIRail-Angebot schaffen wir eine komfortable und umweltfreundliche Ergänzung für die Reiseplanung unserer Passagiere“, erklärt Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech.

„Mit AIRail bieten wir unseren Kunden eine durchgehende Mobilitätskette, bei der jedes Verkehrsmittel seine Stärken klar ausspielen kann. Nach Linz und Salzburg bieten wir mit Graz einer weiteren Region das attraktive AIRail-Angebot, das eine sichere und umweltfreundliche Anreise zum Flughafen inklusive Anschlusssicherheit garantiert“, so Andreas Matthä, CEO der ÖBB.

„Die Zukunft der Mobilität ist klimafreundlich! Über die Standort-Vereinbarung mit der AUA haben wir die Weichen hin zu mehr Klimaschutz im Luftverkehr gestellt: Verbindungen von unter 3 Stunden Fahrzeit wurden auf die Bahn verlagert, wie etwa auf der Strecke Salzburg-Flughafen Wien. Mit dem Ausbau der Südstrecke wird dann auch zwischen Graz und Flughafen Wien auf die Bahn umgestellt. Schon jetzt gehen AUA und ÖBB auf freiwilliger Basis aber einen Schritt voran und bieten die Strecke Graz-Flughafen Wien mehrmals täglich als AIRail-Angebot an. Schnell und bequem für die Reisenden und gut fürs Klima“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Austrian Airlines Kundinnen und Kunden genießen beim Buchen einer AIRail-Verbindung diverse Vorteile, wie zum Beispiel eine garantierte Anschlussverbindung, egal ob die Weiterreise mit dem Flugzeug oder mit der Bahn erfolgt. Das bedeutet, dass bei einer unerwarteten Verspätung des Zuges oder Fluges die Passagiere auf eine alternative Verbindung umgebucht werden, falls sie ihren Anschluss nicht schaffen. Business Class Passagiere reisen im Zug in der 1. Klasse und haben außerdem freien Zugang zur ÖBB Lounge vor der Abfahrt. Zudem können im Zuge des Miles & More Programms auch bei AIRail Meilen gesammelt werden. Zuletzt gibt es auch einen Catering Voucher, einlösbar im ÖBB Speisewagen. Austrian Airlines bietet AIRail bereits auf den Strecken vom Flughafen Wien nach Linz sowie Salzburg mit jeweils über 30 Verbindungen täglich an.

AIRail-Fahrplan zwischen Graz und Flughafen Wien ab 13. Dezember 2020

Strecke Nummer Abfahrt – Ankunft Graz Hbf – Flughafen Wien RJ 554 / OS 3580 7:26 – 10:27 RJ 558 / OS 3582 9:26 – 12:27 Flughafen Wien – Graz Hbf RJ 553 / OS 3581 6:33 – 9:33 RJ 559 / OS 3583 9:33 – 12:33

(red / OS)