Flughafen Zürich weiter mit starkem Passagierrückgang

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Oktober 2020 um 80,7% auf 403.075. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 13,0% (-13.9 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 92,2% auf 60.372.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 64,9% auf 8.440 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl der Passagiere pro Flug lag mit 78,4 Fluggästen 41,7% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 34,0 Prozentpunkte auf 46.3% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 25.871 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 33,0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Verkehrsausblick

Nachdem sich in den Sommermonaten eine erste, leichte Erholung des Reiseverkehrs eingestellt hatte, verhindern die wieder ansteigenden Pandemie-Fallzahlen sowie die Vielzahl von Reise- und Quarantänebeschränkungen eine weitere Normalisierung in der Aviatik Branche. Während im August noch mit einem Anstieg auf rund 50% der Vorjahreskapazität per Jahresende gerechnet wurde, liegen die Erwartungen für die Wintermonate aktuell deutlich tiefer. Für 2020 rechnet die Flughafen Zürich AG mit 8 bis 9 Mio. Passagieren am Flughafen Zürich, in Abhängigkeit des Reisverkehrs über die bevorstehenden Festtage. Während der Ausblick weiterhin mit hoher Unsicherheit behaftet ist, bleibt die Flughafen Zürich AG mittelfristig optimistisch: Der Verkehrsmix mit einem hohen Anteil an Lokalpassagieren, ein starker Homecarrier sowie die robuste Schweizer Volkswirtschaft bilden günstige Voraussetzungen, um innerhalb der kommenden Jahre wieder auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren.

