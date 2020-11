Zürich seit 17 Jahren bester Flughafen in Europa

Bewertet wurden neben der Kundenzufriedenheit die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich. Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, betont, dass eine solche Konstanz nur dank aller Unternehmen am Flughafen Zürich möglich ist: "Die Auszeichnung ist gerade in der aktuell schwierigen Zeit eine große Ehre für uns und steht für die grossartige Zusammenarbeit mit unseren Flughafenpartnern."



Eine internationale Jury aus Hotel- und Fachexperten vergibt den angesehenen Award bereits seit 27 Jahren. Geehrt werden hervorragende Leistungen in verschiedenen Bereichen der Reise- und Tourismusbranche. In seiner Kategorie ist der Flughafen Zürich seit 2004 ungeschlagen.

(red / ZRH)