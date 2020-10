Flughafen Zürich stellt Corona-Winterflugplan vor

Quarantänebestimmungen beeinflussen die Flugplanung auch im Winter. Trotzdem ist Reisen weiterhin möglich. Wichtig bleibt, dass sich Passagiere vorgängig über die geltenden Ein- und Ausreisebestimmungen des entsprechenden Landes und den Status des Fluges informieren und sich an die geltenden Verhaltens- und Hygienevorschriften halten. Das Schutzkonzept am Flughafen Zürich wurde entsprechend den neusten Vorgaben des Bundes angepasst: Seit dem 19. Oktober ist das Tragen einer Maske in allen Innenräumen des Flughafens obligatorisch. Weitere Informationen zum Schutzkonzept finden Sie hier: www.flughafen-zuerich.ch/corona.



Trotz der aktuellen Lage bietet der Winterflugplan ab Zürich einige neue Kurz- und Langstreckendestinationen gegenüber dem Sommerflugplan 2020 an. Sämtliche genannten Destinationen sind ohne Gewähr und können aufgrund aktueller Umstände auch kurzfristig aus dem Flugplan genommen werden.



Flugverbindungen innerhalb Europas

Die Swiss International Air Lines (SWISS) plant ab Ende Oktober Flüge nach München und Breslau/Wroclaw (Polen) aufzunehmen. Über die Weihnachtszeit werden zusätzlich Bilbao, Sylt, Neapel sowie Thessaloniki angeflogen. Dank der erhöhten Nachfrage wird auch die griechische Airline Aegean über die Festtage Direktflüge nach Thessaloniki anbieten. Lappland im Norden Finnlands fasziniert im Winter vor allem mit seinen Schneelandschaften und dem spektakulären Lichtspiel des Nordlichtes. Direktflüge ab Zürich nach Kittilä sind diesen Winter wiederum von Finnair geplant.



Asien mit erweitertem Angebot

Die Malediven, das Tauch- und Schnorchelparadies, werden bereits seit Ende September von der Edelweiss Air angeflogen. Die Flugplanung sieht bis zu drei wöchentliche Flüge vor.

SWISS bietet zudem ab Oktober wieder Direktflüge nach Bangkok an. Gemäss aktuellem Stand sind ab Dezember auch wieder Flüge mit Edelweiss Air nach Phuket und ab Januar mit Thai Airways nach Bangkok vorgesehen. Die Durchführung hängt mitunter von einer Lockerung der Einreisebestimmungen ab. Weiter sind auch Flüge von Cathay Pacific nach Hong Kong vorgesehen, abhängig von der aktuellen Grenzsituation.



Reisen in den mittleren Osten

Neu wird Edelweiss Air Direktflüge nach Muscat im Oman ab Zürich anbieten. Aufgenommen wird die Strecke voraussichtlich im Dezember. Diese Strecke übernimmt die Edelweiss Air von der SWISS. Die SWISS nimmt im Winterflugplan wieder drei wöchentliche Flüge nach Dubai auf. Die israelische Airline El Al plant ab November wieder Flüge nach Tel Aviv.



Afrika wieder im Angebot

Edelweiss Air verlängert den Sommer auch mit Direktflügen nach Ägypten, Marrakesch (Marokko), Mauritius und Kapstadt sowie auf die Seychellen und Kapverden. In Ägypten werden mit Marsa Alam, Hurghada und neu Sharm El Sheikh gleich drei Destinationen angeflogen. Auch Chair hat Flüge nach Marsa Alam und Sharm el Sheikh geplant. Die SWISS fliegt seit bereits Anfang Oktober wieder drei Mal pro Woche nach Johannesburg.



Destinationen in Nord- und Zentralamerika

Passagierflüge in die USA sind weiterhin stark von den Grenzöffnungen abhängig. Seit Anfang Oktober fliegt die SWISS jedoch wieder nach Boston. Edelweiss Air hat Anfang Oktober Direktflüge nach Cancún (Mexiko) aufgenommen. Punta Cana (Dominikanische Republik) wird auch den Winter hindurch weiterhin angeflogen.



Airlines am Flughafen Zürich

Folgende Airlines haben für den kommenden Winterflugplan Passagierflüge von und nach Zürich geplant (Stand 20.10.2020):

Aegean Airlines, Air Baltic, Air Canada, Air Europa, Air France, Air Malta, Air Serbia, Alitalia, Austrian Airlines, BA City Flyer, British Airways, Bulgaria Air, Cathay Pacific, Chair, Croatia Airlines, easyjet, Edelweiss Air, El Al, Emirates, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Montenegro Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian Airlines SAS Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, SunExpress, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Thai Airways, Tunisair, Turkish Airlines, Twinjet, United Airlines und Vueling.



Winterkonditionen Zuschauerterrasse/Rundfahrten

Mit dem Wechsel zum Winterflugplan ändern sich am Flughafen Zürich auch die Öffnungszeiten der Zuschauerterrasse B sowie das Rundfahrtenangebot. Über die Wintermonate ist die Zuschauerterrasse B am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Temporäre Schließungen sind möglich. Die Zuschauerterrasse E bleibt bis auf weiteres geschlossen. Öffentliche Flughafenrundfahrten werden jeweils an den Sonntagen um 11.30 Uhr, 12.15 Uhr, 13.45 Uhr sowie 14.30 Uhr angeboten. Öffentliche Flughafenführungen finden ebenfalls sonntags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.flughafen-zuerich.ch/de/passagiere/erleben/erlebnisse/alle-erlebnisse



Neu ergänzt wird der Flughafen als Ausflugsziel mit dem Park hinter dem Circle. Dieser ist ab 5. November für die Öffentlichkeit zugänglich.

(red / ZRH)