Qatar Airways führt ab 27. November 2020 drei wöchentliche Flüge nach Abuja in Nigeria ein

Qatar Airways freut sich, bekannt zu geben, dass ab dem 27. November 2020 drei wöchentliche Flüge über Lagos nach Abuja in Nigeria stattfinden. Dies ist die sechste neue Destination der nationalen Airline des Staates Qatar seit Beginn der Pandemie. Der Flug nach Abuja wird mit einem hochmodernen Boeing 787 Dreamliner mit 22 Sitzen in der Business Class und 232 Sitzen in der Economy Class durchgeführt.



Flugplan für Abuja am Mittwoch, Freitag und Sonntag

Abflug Doha (DOH) QR1419 um 01:10 Uhr, Ankunft Abuja (ABV) um 11:35 Uhr

Abflug Abuja (ABV) QR1420 um 16:20 Uhr, Ankunft Doha (DOH) um 05:35 Uhr + 1



Bis Mitte Dezember wird Qatar Airways mehr als 65 wöchentliche Flüge zu 20 Zielen in Afrika anbieten, darunter Accra, Addis Abeba, Kapstadt, Casablanca, Daressalam, Dschibuti, Durban, Entebbe, Johannesburg, Kigali, Kilimandscharo, Lagos, Luanda, Maputo, Mogadischu, Nairobi, Tunis, Sansibar und die Seychellen.



Reisende mit Qatar Airways aus Afrika nehmen zudem neue Freigepäckgrenzen in Anspruch: 46 kg in der Economy Class und 64 kg in der Business Class, je aufgeteilt auf zwei Gepäckstücke, teilte die Airline mit.

