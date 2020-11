Qatar Airways bringt Zehntausende von Seefahrern nach Hause

Qatar Airways spielt eine wichtige Rolle bei der Rückführung von Seefahrern, die aufgrund der Pandemie gestrandet sind, und arbeitet nach eigenen Angaben eng mit den Regierungen und der Schifffahrtsindustrie zusammen, um Hunderte von Charter- und Linienflügen durchzuführen und so über 150.000 Mitarbeitern die Heimkehr zu ermöglichen.

Da Qatar Airways die Schwierigkeiten und Herausforderungen versteht, mit denen viele dieser lebenswichtigen Arbeitnehmer bei der Rückkehr in ihre Heimat oder beim Besatzungswechsel konfrontiert werden, hat die Airline vor kurzem am Hamad International Airport (HIA) die „Mariner Lounge“ eingerichtet. Seeleute und Offshore-Arbeiter können sich in der exklusiven Lounge entspannen und Erfrischungen genießen, während sie auf ihren Anschlussflug warten. Neben einer internationalen Auswahl an Speisen und Getränken stehen unbegrenztes Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi, Duschen, ein Fernsehbereich, Lesematerial und ein Business Centre zur Verfügung, schreibt die Airline in einer Aussendung.

Darüber hinaus setzt Qatar Airways auch während der Pandemie den Flugbetrieb zu vielen für Seeleute wichtigen Orten wie Amsterdam, Barcelona, Kopenhagen, Jakarta, Kuala Lumpur, Oslo, Sao Paulo, Seoul und Singapur fort. Mit Unterstützung der Schifffahrtsindustrie ist Qatar Airways auch in der Lage gewesen, Linienflüge nach Cebu und Clark auf den Philippinen einzurichten.

(red / QR)