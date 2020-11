Qatar senkt die Anzahl der für Prämienflüge benötigten Qmiles um bis zu 49%

Privilege Club Qmiles-Anforderungen für Prämienflüge werden für alle Mitglieder reduziert, die auf Anschlussflügen über den besten Flughafen im Nahen Osten, den Hamad International Airport (HIA), auf Flügen nach Doha sowie von Doha nach Afrika, Nord- und Südamerika, Asien, Europa und Ozeanien mit Qatar Airways reisen. Das teilte Qatar Airways mit.



Privilege Club-Mitglieder, die Flexi-Prämientickets buchen – für die doppelt so viele Qmiles wie für Prämienflüge erforderlich sind – profitieren ebenfalls von diesen Ermäßigungen. Mitglieder können den Qcalculator des Privilege Clubs verwenden, um die Anzahl Qmiles zu ermitteln, die für Prämienflüge für ihre bevorzugte Strecke und die Wahl der Kabine erforderlich sind.



Unter der neuen Richtlinie werden Prämienflüge in der Business Class von Sao Paulo (GRU) nach Tokio (HND) um 49% von 391.000 auf 200.000 Qmiles reduziert, von Auckland (AKL) nach Los Angeles (LAX) um 45% von 434.000 auf 240.000, von Paris (CDG) nach Bangkok (BKK) um 40% von 251.000 auf 150.000 und von Doha (DOH) nach London (LHR) um 26% von 116.000 auf 86.000. In der Economy Class werden Prämienflüge von Mumbai (BOM) nach New York (JFK) um 39% Prozent von 131.500 auf 80.000 Qmiles reduziert.



Mitglieder des Privilege Club sammeln weiterhin Qmiles, wenn sie mit Qatar Airways, oneworld® Fluggesellschaften oder einem der Partner der Airline reisen. Sie können Qmiles auch durch Verwendung der Kreditkarte von Qatar Airways sowie beim Einkaufen bei Privilege Club Einzelhandels- und Lifestyle-Partnern sammeln.

(red / QR)