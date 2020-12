Christophorus 17 Stützpunkt: Auszeichnung für Projektmanagerin

Auch heuer wieder zeichnete Projekt Management Austria, nach eigenen Angaben Österreichs größte Projektmanagement-Vereinigung, die erfolgreichsten Projektmanager des Landes in unterschiedlichen Kategorien aus - wegen Corona fand die Preisverleihung ausschließlich virtuell statt. Geehrt wurde unter anderem Jennifer Eisinger für die Umsetzung des Projektes Christophorus 17 Stützpunkt.

"Einmal im Jahr holen wir die Stars unserer Branche auf die Bühne und schenken ihnen Anerkennung und Applaus", sagt Brigitte Schaden, Präsidentin von Projekt Management Austria, Österreichs größter PM-Vereinigung und Zertifizierungsstelle für Projektmanager.

Heuer wurde diese Ehre unter anderem Jennifer Eisinger von der ÖAMTC-Flugrettung zuteil.

Jennifer Eisinger ist "project manager of the year" 2020. Diese Auszeichnung wurde ihr für die Errichtung des neuen ÖAMTC Flugrettungs-Stützpunktes Christophorus 17 in der Obersteiermark verliehen.

Die Senior-Projektmanagerin zeichnete für die umfangreiche Projektabwicklung rund um Christophorus 17 in St. Michael verantwortlich. Nach EU-weiter Ausschreibung und in weiterer Folge Beauftragung durch das Land Steiermark etablierte und koordinierte sie sämtliche Prozessabläufe rund um die Errichtung des Stützpunktes und Schaffung aller für den Betrieb notwendiger Rahmenbedingungen. Dafür waren viele nationale und internationale Vorgaben und Richtlinien zu erfüllen. "Eine besondere Herausforderung war es, die finalen Arbeiten während des Lockdown zu koordinieren und den Stützpunkt fristgerecht mit Mai 2020 in Betrieb zu nehmen", sagt Jennifer Eisinger.

(red)