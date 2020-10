Nachteinsatz für Christophorus 33 nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag Abend gegen 20 Uhr wurde der in Wiener Neustadt stationierte Intensivtransporthubschrauber Christophorus 33 zu einem Verkehrsunfall bei Mannswörth/Schwechat alarmiert. Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw musste eine Insassin zunächst durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Erstversorgung der Schwerverletzten erfolgte durch das NEF Schwechat. Nach Eintreffen des C33 übernahm die Crew die weitere Versorgung. Die Patientin wurde mit schwersten Verletzungen in die Klinik nach St. Pölten geflogen.

"Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, dass die strategische Neuausrichtung des Intensivtransporthubschraubers Christophorus 33, nämlich diesen neben Sekundär- und Intensivtransporten auch für Notfalleinsätze einzusetzen, lebensrettend sein kann", erklärte ein ÖAMTC-Sprecher.

(red / ÖAMTC)