Covid-19-Impfstoff: Pharma Handling Center am Flughafen Wien bereit

Pharma Handling Center: Frachtabfertigung ohne Unterbrechung der Kühlkette

Das Pharma Handling Center ist im Air Cargo Center des Flughafen Wien eingerichtet und verfügt über eine 1.650 m² große Frachthalle mit drei getrennten Temperaturbereichen. Je nach Anforderung sind diese Kühlbereiche unterschiedlich temperiert, sensible Arzneiwaren werden so in einer perfekt abgestimmten Temperaturumgebung gelagert. Mit einem Box-in-Box-System sind weitere individuell temperierte Kühl- bzw. Tiefkühllagerungen bis in den Trockeneisbereich möglich. Temperatursensible Fracht, wie Arzneimittel, wird mit speziellen Kühlcontainern vom Flugzeug direkt in das Pharma Handling Center gebracht. Nahegelegene Abstellpositionen für Frachtflugzeuge stellen kurze Wege und eine rasche Abfertigung sicher. Nach der Verzollung wird die Ware im 2000m² großen Road Feeder Terminal für den Transport auf LKWs vorbereitet. Mit seinem Pharma Handling Center verfügt der Flughafen Wien über das einzige Kompetenzzentrum für temperatursensible Fracht im osteuropäischen Einzugsgebiet.

Unverzichtbar: Flughafen Wien während der Krise wichtiger Logistikknotenpunkt

Von Jänner bis November 2020 wurden in den Frachthallen des Wiener Flughafens insgesamt 198.220 Tonnen Luftfracht bewegt. Entgegen der Passagierzahlen, die von Jänner bis November 2020 über 74% zurückgegangen sind, sanken die Frachtzahlen im selben Zeitraum nur um etwa 24%. Das macht deutlich, wie wichtig der Flughafen als Logistikdrehscheibe und Versorgungs-Gateway für ganz Österreich und Osteuropa ist.

Seit Beginn der Pandemie in Österreich wurden am Wiener Airport zu jeder Tages- und Nachtzeit zahlreiche Lieferungen von medizinischen Hilfsgütern aus Asien und anderen Teilen der Welt abgefertigt. Auf die hoffentlich bald zu erwarteten Lieferungen von COVID-19-Impfstoffen ist der Flughafen Wien mit seiner Fracht-Infrastruktur und seinem Abfertigungsteam gut vorbereitet.

(red / VIE)