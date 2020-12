Flughafen Wien: Jetzt auch Corona-Schnelltests möglich

Im Health Center des Flughafens Wien besteht bereits seit Anfang Mai 2020 die Möglichkeit einen molekularbiologischen COVID-19-Test (sogenannten PCR-Test) zu machen. Ab sofort können Interessierte nun auch unkompliziert Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Dabei ergeht nach einem Rachenabstrich schon innerhalb kurzer Zeit das Testergebnis als ärztlicher Befund (in Deutsch und Englisch) per Mail an die getestete Person. Der Antigen-Schnelltest gibt rasch Aufschluss über eine aktuelle COVID-19-Infektion und das ärztliche Attest führt in einigen Ländern bereits zu Einreiseerleichterungen. Das COVID-19 Testungsangebot steht allen Interessierten täglich von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Verfügung.