Die AUA-Konzernmutter Lufthansa will bis Jahresende 29.000 Stellen abgebaut habren - 20.000 davon außerhalb Deutschlands. Im nächsten Jahr droht dann die Streichung von weiteren 10.000 Arbeitsplätzen in Deuteschland. Das berichtet die "Bild am Sonntag" in ihrer heutigen Ausgabe.

Mitarbeiterin des Lufthansa-Bodenpersonals, Symbolbild

Laut der Zeitung habe die Lufthansa rund ein Drittel der neun Milliarden Euro an Coronahilfen bereits aufgebraucht.

(red)