Lufthansa Technik verkleinert den Vorstand

Die Lufthansa Technik AG wird im Rahmen des Restrukturierungsprogramms RISE den Zuschnitt ihrer Vorstandsressorts verändern. Zukünftig wird der Vorstand aus einem Chief Executive Officer (CEO), einem Chief Operating Officer (COO) und einem Vorstandsmitglied für Finanzen und Personal bestehen. Die Zuständigkeit für alle operativen Geschäftsbereiche wird dann beim COO gebündelt. Constanze Hufenbecher (derzeit Chief Financial Officer und verantwortlich für den Geschäftsbereich VIP & Special Mission Aircraft Services) sowie Antonio Schulthess (derzeit zuständig für Personal, Lean- und Prozessmanagement sowie die Geschäftsbereiche Engines und Aircraft Systems) haben sich im Zuge dieser Reorganisation entschieden, Lufthansa Technik zum Jahresende zu verlassen und sich neuen unternehmerischen Herausforderungen zu widmen.

"Wir danken Constanze Hufenbecher für ihr sehr erfolgreiches Wirken bei Lufthansa Technik", sagte Dr. Detlef Kayser, der Vorsitzende des Aufsichtsrats. "Sie hat die Prozesse in den Bereichen Finanzen, Einkauf, Recht und Außenwirtschaft sowie Infrastruktur erheblich professionalisiert und sowohl deren Effizienz als auch die Effektivität deutlich gesteigert."

Constanze Hufenbecher hat maßgeblich dazu beigetragen, die Steuerung des Lufthansa Technik-Konzerns noch stärker auf Profitabilität und Cash Flow auszurichten und damit den Grundstein dafür gelegt, dass das Unternehmen auch in der schwersten Krise der Luftfahrt weiter handlungs- und manövrierfähig bleibt. Es ist ihr ferner gelungen, den Geschäftsbereich VIP & Special Mission Aircraft Services zu stabilisieren und ihn gemeinsam mit dem dortigen Management-Team zu seiner heutigen Ergebnisstärke zu entwickeln.

"Antonio Schulthess hat viele Jahre und sehr erfolgreich in sehr unterschiedlichen Positionen im Top-Management die Lufthansa Group mitgestaltet. Dafür danken wir ihm sehr", ergänzte Dr. Detlef Kayser. "Als Vorstandsmitglied hat er die Leistungsfähigkeit des Personalbereichs von Lufthansa Technik kontinuierlich verbessert und so das weltweite Wachstum des Unternehmens um deutlich über 4.000 Beschäftigte in den vergangenen Jahren massgeblich mitgestaltet."

In den Geschäftsbereichen Engines und Aircraft Systems wurden unter der Leitung von Antonio Schulthess weitere wichtige Weichen gestellt, unter anderem durch die vertragliche Anbindung des Triebwerksmusters CFM LEAP an Hamburg, die Eröffnung der beiden großen Triebwerks-Joint-Ventures XEOS und EME Aero in Polen, den Aufbau des weltweiten Mobile-Engine-Services-Netzwerkes sowie den erfolgreichen Turnaround des Produktsegmentes Landing Gear.

Der Aufsichtsrat der Lufthansa Technik AG bedauert sehr, dass das Unternehmen im Zuge der Restrukturierung zwei außerordentlich erfolgreiche und geschätzte Führungspersönlichkeiten verliert, und wünscht Constanze Hufenbecher und Antonio Schulthess alles Gute für ihre neuen Herausforderungen.

Über die Bestellung des neuen Vorstandsmitgliedes für die Ressorts Finanzen und Personal wird der Aufsichtsrat bald entscheiden. Dr. Johannes Bußmann bleibt unverändert CEO von Lufthansa Technik, Sören Stark verantwortet als COO weiterhin das operative Geschäft.

(red / Lufthansa Technik)