Frachttüre von DHL Boeing 757 öffnete sich im Flug - Notlandung

Die DHL Boeing 757 mit dem Kennzeichen G-DHKZ sollte am Samstag einen Frachtflug von Leipzig nach Frankfurt am Main durchführen. Kurz nach dem Start löste sich die Verriegelung der Luke des Frachtraumes auf der linken vorderen Rumpfseite. Teile aus dem Flugzeug stürzten zu Boden. Die Besatzung beendete daraufhin den Steigflug in 5.300 Fuß und erbaten die sofortige Rückkehr zum Flughafen Leipzig.

Rund 15 Minuten nach dem Start setzte der Zweistrahler wieder sicher auf dem Boden auf. Unfallermittler haben ihre Arbeit aufgenommen, verletzt wurde niemand. Ob die fast 30 Jahre alte Boeing 757 allerdings noch repariert wird, erscheint fraglich.

(red)