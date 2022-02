Tür von Kleinflugzeug öffnete sich im Flug und stürzte zu Boden

Der Pilot der Stoddard-Hamilton Glasair II startete gestern gegen 15 Uhr mit seiner Maschine in Klagenfurt, um in die Steiermark zu fliegen. Nach wenigen Minuten Flugzeit öffnete sich die Tür auf der Pilotenseite. Alle Versuche, sie zu schließen, schlugen fehl. Deshalb entschied sich der Luftfahrzeugführer zur Rückkehr nach Klagenfurt. Unmittelbar darauf löste sich jedoch die Türe und stürzte etwa drei Kilometer nördlich von St. Donat bei St. Veit an der Glan zu Boden. Glücklicherweise schlug die Türe in unbewohntem Gebiet auf, sodass niemand verletzt wurde.

Durch den Vorfall wurde laut ersten Berichten auch das Headset des Piloten beschädigt, sodass keine Funkverbindung zum Tower in Klagenfurt mehr hergestellt werden konnte. Deshalb setzte der Pilot im Transponder einen Notfallcode und landete ohne weitere Zwischenfälle in Klagenfurt. Eine Kommission soll den Vorfall nun untersuchen.

(red)