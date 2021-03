Flughafen Wien: 92 Prozent weniger Passagiere im Februar

Der pandemiebedingte Passagierrückgang am Flughafen Wien setzt sich fort: Im Februar 2021 lag das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) mit 188.101 Reisenden um 92,4% unter den Zahlen vom Februar 2020. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete einen Rückgang um 92,1% auf 158.786 Reisende, teilte der Airport mit.

Am Standort Flughafen Wien sank das Passagieraufkommen im Februar 2021 um 92,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 158.786 Reisende. Die Zahl der Lokalpassagiere nahm um 92,5% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 90,9% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im Februar 2021 ein Minus von 84,9%. Beim Frachtaufkommen gab es ein Minus von 10,8% im Vergleich zum Februar des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im Februar 2021 um 92,7%, nach Osteuropa um 91,6%. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika ging um 93,1% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 89,1%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 90,7%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten ging im Februar 2021 um 93,5% zurück.

Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im Februar 2021 um 93,5% zurück und der slowakische Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 91,4%.

(red / VIE)