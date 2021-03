Do & Co verliert Vertrag mit Lounges am Flughafen Wien

Ab 16. März serviciert die Gastronomiegruppe DoN von Josef Donhauser die bisher von Do & Co betreuten Passagierlounges am Flughafen Wien. Mit dem Fokus auf Regionalität und österreichische Herkunft möchte DoN die Lounges als Drehscheibe für eine starke Markenbotschaft zugunsten heimischer Speisen und Getränke nutzen. Passagiere können ab sofort die hochwertige Verpflegung von DoN in der 670m² großen Sky Lounge im Terminal 3 genießen, die derzeit als zentrale Loungefläche für alle Passagiere genutzt wird, wie es in einer Pressemitteilung des Flughafens heißt.