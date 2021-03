„Grüner Pass": Flughafen Wien begrüßt Beschluss im Nationalrat

Der Flughafen Wien begrüßt den Beschluss im Nationalrat zur Umsetzung des Grünen Pass: „Die Bestrebungen zur raschen Umsetzung und Einführung eines „Grünen Pass" als Test-, Impf- und Immunstatus-Nachweis sind sehr zu begrüßen und essentiell für die Wiederherstellung der Reisefreiheit. Dass Österreich hier so rasch aktiv wird, ist ein wichtiges Signal an die gesamte Reise- und Tourismusbranche – nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa. Damit Urlaubsreisen im Sommer wieder möglich werden, braucht es dringend einen international anerkannten Nachweis über den persönlichen Test-, Impf- und Immunstatus. Der Grüne Pass ist ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität – mit Reisefreiheit, Veranstaltungs- und Restaurantbesuchen und vielem mehr.", hält Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

(red / VIE)