Wizz Air kündigt neue Basis in Palermo an

Wizz Air hat eine neue Basis in Palermo angekündigt - es wäre dies die 42. der Airline. Die Fluggesellschaft wird im Juni 2021 zwei Airbus A321 Flugzeuge am Flughafen Palermo stationieren. Zusammen mit der Einrichtung der vierten Wizz Air-Basis in Italien kündigte Wizz Air sieben neue Flugverbindungen ab Palermo und vier weitere inneritalienische Verbindungen ab Bologna, Brindisi, Pisa, Mailand-Malpensa und Catania ab Juni 2021 an.