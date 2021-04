ANA setzt auf Nachhaltigkeit: Menüs werden an Bord in kunststofffreien Schalen serviert

Die neuen Menüschalen werden ab August 2021 für die Mahlzeiten in der Economy Class auf internationalen Flügen eingeführt. Alleine durch den Austausch der Kunststoff-Menüschalen reduziert die Airline die Menge an Einweg-Kunststoffen um etwa 30 Prozent. Diese Menge entsprach im Geschäftsjahr 2019 etwa 317 Tonnen, heißt es in einer Presseerklärung.



„Für ANA ist Nachhaltigkeit entscheidend für das, was wir tagtäglich tun. Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, unsere CO2-Bilanz zu verbessern", sagte Chikako Miyata, Senior Vice President der ANA und Director of Corporate Sustainability. „Wir werden weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern und damit einen besseren Planeten zu schaffen. Wir ziehen alle innovativen Technologien in Betracht, die es uns ermöglichen, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten."



Im Jahr 2020 hat ANA kunststofffreies Besteck und Strohhalme eingeführt und damit die Menge des verwendeten Kunststoffs bereits um 25 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Kunststoff-Reduktion ist ein zentrales Element der Nachhaltigkeitsstrategie der ANA bis 2050. Das Unternehmen hat sich den UN-Nachhaltigkeitszielen verpflichtet und wurde von den Börsenindizes Dow Jones und S&P für die kontinuierliche Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet.