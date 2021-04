Austrian Airlines ermöglicht Auswahl von nachhaltigem Treibstoff

Austrian Airlines Passagiere können ab sofort nachhaltigen Treibstoff im Buchungsprozesses zusätzlich auswählen. Damit kompensieren sie die CO2-Emissionen, welche auf ihrem jeweiligen Flug entstehen. Zum Einsatz kommt das Tool „Compensaid“, eine Entwicklung des Lufthansa Innovation Hub. Es berechnet genau die Menge des ausgestoßenen CO2 und bietet danach einen entsprechenden Ausgleich mit nachhaltigem Treibstoff an. Im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin reduziert nachhaltiger Treibstoff die CO2-Emissionen um bis zu 80 Prozent. Es kann zudem ohne Infrastruktur-Anpassungen in den regulären Flugbetrieb eingespeist werden, so die AUA in einer Presseaussendung.

„In nachhaltigem Treibstoff liegt die Zukunft des klimaneutralen Fliegens. Das betonen wir schon lange. Die Elektromobilität zum Beispiel wird noch länger keine Option für die Luftfahrt sein, da die notwendigen Batterien zu schwer wären, um ein Flugzeug in die Luft zu bekommen“, sagt Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech. „Ich freue mich daher sehr, dass wir unseren Passagieren jetzt mit Compensaid die Möglichkeit geben, ihre individuelle Reise durch den Einsatz von nachhaltigem Treibstoff klimafreundlich gestalten zu können.“

„Wir nutzen die digitale Plattform Compensaid, um Kompensation einfach zu gestalten und nahtlos in die Kundenerfahrung zu integrieren“, sagt Christine Wang, Managing Director Lufthansa Innovation Hub. „Es freut uns sehr, dass wir nun auch Austrian Airlines für das Angebot gewinnen konnten.“

Aktuell ist nachhaltiger Treibstoff drei- bis fünfmal so teuer wie herkömmliches Kerosin. Das hält die Nachfrage niedrig und die Produktionskosten hoch. Es ist daher essenziell, langfristig über eine gesteigerte Nachfrage auch eine effizientere Produktion und damit niedrigere Preise zu ermöglichen.

Durch Compensaid gibt es ab sofort eine zweite Möglichkeit für Austrian Airlines Passagiere, die CO 2 -Emissionen ihrer Flugreise zu kompensieren. Zusätzlich besteht die Option, Klimaschutzprojekte zu unterstützen, welche Austrian Airlines in Kooperation mit Climate Austria anbietet. Dazu gehören unter anderem Projekte zur Nutzung sauberer Energie in Österreich und Gold Standard Projekte in Afrika, die nachhaltig CO 2 vermeiden. Passagiere können auch eine Mischung aus beiden Kompensationen wählen und dabei den jeweiligen Anteil selbst bestimmen. Weitere Informationen sind auf der Austrian Airlines Website zu finden.

(red / OS)