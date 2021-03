Ende einer Ära bei der AUA: Letzter Passagierflug der OE-LAX

Am gestrigen Sonntag startete die Boeing 767-300ER, OE-LAX, der AUA zum letzten Mal mit zahlenden Passagieren an Bord vom Flughafen Wien Schwechat. Als Kurs OS 093 hob der Zweistrahler nach Washington, USA, ab. Der Rückflug mit der Flugnummer OS 094 wird in wenigen Minuten in Wien Schwechat landen. Damit endet die Ära der "Alpha X-Ray" bei Austrian Airlines. Als zweite Boeing 767 (nach der OE-LAT) wird der Jet nämlich ausgeflottet und von den Experten der AUA-Technik auf den finalen Überstellungsflug in die USA vorbereitet.

Die OE-LAX wurde im Dezember 1992 an die damalige Lauda Air ausgeliefert und auf den Namen "James Dean" getauft. Mit der laut Insidern auf politischen Druck hin erfolgten Übernahme der so gut wie konkursreifen Lauda Air durch die Austrian Airlines vor rund 20 Jahren ging auch die "Alpha X-Ray" an die AUA. Später wurde sie von Lauda auf AUA-Farben umlackiert und mit Winglets ausgestattet.

Fotoimpressionen:

Auf dem Weg zur Piste 34 - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

V1, Rotate! - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Positive climb rate - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Bye, bye, Alpha X-Ray ... - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

(red)