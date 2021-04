Austrian Airlines fliegt neu nach Zaporizhzhia

Ankündigung am 30 Jahre Jubiläum von Austrian Airlines in der Ukraine.

Austrian Airlines fliegt ab 17. Mai nach Zaporizhzhia in der Ukraine. Die Strecke ist erstmals im Angebot und wird dreimal pro Woche mit einer Embraer 195 bedient. Eine Aufstockung auf eine tägliche Verbindung ist im Laufe des Sommers geplant. Österreichs Heimatairline verstärkt damit die Präsenz in der Ukraine. Neben Zaporizhzhia sind schon jetzt Kiew, Lemberg und Odessa im Programm. Die Ankündigung der neuen Strecke fällt an einen besonderen Tag. Denn am 1. April 1991 flog Austrian Airlines mit Kiew zum ersten Mal in die Ukraine.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Aufnahme von Zaporizhzhia am heutigen 30 Jahre Jubiläum unserer Ukraine-Verbindungen bekannt geben können“, sagt Austrian Airlines CCO Michael Trestl. „Wir verstärken damit nicht nur unser Ukraine-Angebot, sondern auch unser traditionell starkes Netzwerk nach Osteuropa.“

Strecke Flugnummer Flugtage Abflug – Ankunft (Lokalzeiten)

Wien – Zaporizhzhia OS 679 Montag, Mittwoch, Freitag

10:35 – 13:45

Zaporizhzhia – Wien OS 680 Montag, Mittwoch, Freitag

14:30 – 15:50

Tickets von und nach Zaporizhzhia sind ab heute buchbar. Die Strecke Wien-Dnipro wird aufgrund der Nähe zu Zaporizhzhia nicht mehr aufgenommen. Die beiden Städte liegen lediglich 85 km auseinander. Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona, FFP2-Maskentragepflicht, länderspezifische Reisebestimmungen oder flexible Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt.

