Erneut starker Passagierrückgang am Flughafen Wien

Gingen bereits im März 2020 die Passagierzahlen am Flughafen Wien aufgrund der damals gerade international eingetretenen COVID-19-Pandemie massiv zurück, so hält diese Entwicklung bis heute unverändert an: Im März 2021 verzeichnete die Flughafen Wien Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) mit 249.125 Reisenden ein Minus von 74,7%. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete einen Rückgang um 73,3% auf 215.637 Reisende. Eine Abschwächung des rückläufigen Trends bedeutet das jedoch nicht, vielmehr ist die Ausgangsbasis deutlich niedriger – auch der Vergleichsmonat März 2020 war bereits von starken Passagierrückgängen geprägt.