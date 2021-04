Green Airlines mietet Embraer von German Airways

Die am Flughafen Köln/Bonn beheimatete German Airways (vormals WDL) vermietet der jungen Fluggesellschaft Green Airlines zwei Flugzeuge vom Typ Embraer 190 samt Crews. Eine entsprechende langfristige Wetlease-Vereinbarung unterzeichneten die Unternehmen nun. Die beiden Jets werden in Paderborn und in Groningen in den Niederlanden stationiert.

German Airways (vormals WDL) bringt als - nach eigenen Angaben - zweitälteste Fluggesellschaft Deutschlands fliegerisches Know-how, Flugzeuge, technische Kompetenz sowie die fliegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Cockpit und Kabine in die Zusammenarbeit ein. Nach der Umstellung der kompletten Flotte auf 100-sitzige Embraer 190, verfügt German Airways über das ideale Fluggerät, um Green Airlines beim Netzaufbau zu unterstützen, betont die Airline in einer Aussendung. Die Embraer 190 ist bekannt für ihre Treibstoffeffizienz, niedrige Emissionswerte und geringe Lärmbelastung. Green Airlines hat es sich zum Ziel gemacht, Flugdienstleistungen möglichst umweltschonend bereitzustellen. Neben effizienten Fluggeräten setzt die klimafaire Fluggesellschaft auf digitale, schlanke Prozesse und leistet mit jedem Flugticket Kompensationszahlungen, die in Umweltprojekte fließen.



Stefan Auwetter, Geschäftsführer von Green Airlines: „Wir freuen uns sehr, die zweitälteste deutsche Fluggesellschaft jetzt mit an Bord zu haben. Das Unternehmen steht für eine moderne Flotte, große Zuverlässigkeit, viel Flexibilität sowie professionelle und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam wollen wir unsere Chance im wiederauflebenden Flugverkehr in Deutschland nutzen und den Flugverkehr nachhaltiger gestalten."

Green Airlines verbindet im Sommerflugplan 2021 den Paderborn-Lippstadt Airport mit Sylt.

(red / German Airways)