German Airways kauft zweite Pilatus PC-12

Die Zeitfracht Gruppe steigt tiefer in das Geschäft mit Business-Flugzeugen ein und erweitert die Flotte um eine weitere Pilatus PC-12. Ein Kaufvertrag für das fabrikneue Turboprop-Flugzeug wurde jetzt mit dem Unternehmen Air Alliance in Köln unterzeichnet, das die Flugzeuge von Pilatus in Deutschland vermarktet. Die Auslieferung ist für den Sommer dieses Jahres vorgesehen. Das Flugzeug ist bereits das zweite Business Flugzeug – im Gegensatz zum ersten wird es die Bemalung von German Airways tragen. Dort ergänzt es die Flotte mit aktuell fünf Embraer 190 und einem bereits ausgelieferten Turboprop von Pilatus.

Das neue Flugzeug ist eine PC-12 NGX und nach der Markteinführung im vergangenen Jahr eine der ersten Auslieferungen dieses weiterentwickelten Flugzeugtyps. Pilatus bringt nun schon die dritte Generation des erfolgreichen einmotorigen Turboprops heraus, welches bis zu acht Passagieren eine "äußerst komfortable und individuelle Reise zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis ermöglicht", wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Beide Flugzeuge werden gemeinsam mit der Embraer-Flotte von German Airways für Business- und private Charterflüge vermarktet.



Mit dem Flugzeug hat der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus den „weltbesten einmotorigen Turboprop“, so das Unternehmen, weiterentwickelt. So verfügt der neue Typ über ein verbessertes Triebwerk, eine smartere Avionik und eine komplett neu gestaltete Kabine – zum Beispiel mit um 10 Prozent vergrößerten Kabinenfenstern. Gemeinsam mit den beiden Vorgängerversionen wurde das Modell inzwischen mehr als 2000mal verkauft und absolvierte mehr als sieben Millionen Flugstunden.



Der Turboprop setzt auf eine automatische Schubregelung, das verbesserte Triebwerk verfügt über ein elektronisches Propeller- und Motorsteuerungssystem, und der neue „Propeller Low Speed“-Modus ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Geräusche in der Kabine. Die Cockpitumgebung mit einer intelligenten Touchscreen-Steuerung setzt dank neuster Technologie auf die ständige Kontrolle aller Funktionen.



Das neu gestaltete Kabineninterieur ermöglicht eine weitere Steigerung des Passagierkomforts – mit neuen, extrem leichten Passagiersitzen und einem neu gestalteten Kabinenhimmel sowie moderner Innenverkleidung mit Lederausstattung und Holzfurnieren.

(red / German Airways)