Ryanair fliegt wieder Nürnberg - London

Nach rund einem Jahr ist der Flughafen Nürnberg wieder direkt mit London verbunden. Der erste Flug nach London-Stansted hebt am 3. Juli 2021 ab - vorausgesetzt, die Corona-Pandemie durchkreuzt diese Pläne nicht.

Ryanair plant vorerst, immer dienstags und samstags in Richtung der britischen Hauptstadt zu starten. Bei zunehmender Nachfrage will die irische Fluggesellschaft das Angebot ab Herbst 2021 weiter auszubauen. Tickets mit "flexiblen und kostenfreien Änderungsmöglichkeiten " seien bereits buchbar, teilte der Flughafen Nürnberg mit.

Für Menschen mit britischen Wurzeln, die beispielsweise für Unternehmen in der Region Nürnberg arbeiten, bietet diese Direktverbindung wieder die Möglichkeit, schnell und einfach ihre Familien und Freunde in der Heimat zu besuchen, betont man am Airport.

(red / NUE)