Ryanair stellt Sommerflugplan vor

Ryanair gab jetzt die Veröffentlichung ihres Sommerflugplans 2022 bekannt, der über 10.000 Flüge pro Woche auf 500 Verbindungen zu den beliebtesten Zielen umfasst und weitere Verbindungen werden in den kommenden Monaten angekündigt. Alle Verbindungen können bereits bis Oktober 2022 gebucht werden, teilte der Billigflieger mit.

Ryanair gibt seinen neuen Sommerflugplan bekannt. Beliebte Sommerziele wie Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Lissabon, Malta, die griechischen Inseln und Neapel stehen im Sommer 2022 auf der Liste. Darüber hinaus können begeisterte Städtereisende ihre Reise nach Berlin, Krakau, Venedig, Rom, Sevilla und viele weitere Städte planen, heißt es in einer Presseerklärung.

Jason McGuinness, Director of Commercial bei Ryanair: "Wir freuen uns, unser Sommerprogramm 2022 zu starten, das bis jetzt 500 Verbindungen zu Europas beliebtesten Stadt- und Sonnenzielen umfasst. Mit mehr als 10.000 Flügen pro Woche und weiteren Destinationen, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden, können Kunden ihre Reisepläne für den Sommer 2022 jetzt noch einfacher gestalten. Wir haben Verbindungen zu festen Favoriten Malaga, Malta, Palermo, Venedig, Faro, Teneriffa und den griechischen Inseln eingerichtet, und viele weitere werden in Kürze hinzukommen."

(red / FR)