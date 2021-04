Ryanair will wieder von Dortmund nach Agram/Zagreb fliegen

Immer freitags und montags gelangen Reisende in unter zwei Stunden in die Hauptstadt Kroatiens. Agram/Zagreb ist neben Split schon die zweite Stadt in Kroatien die Passagiere direkt ab dem Dortmund Airport erreichen können. Die Flüge sind bereits bis Ende April 2022 buchbar.

„Ryanair hat sein Angebot ab Dortmund in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut: 2020 kam die Strecke nach Wien hinzu, 2019 die Verbindung nach Kattowitz. Wir freuen uns sehr darüber, dass diese Entwicklung auch in einer schwierigen Zeit fortgeführt wird. Das ist ein großer Vertrauensbeweis in den Standort", so Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing.

Ryanair steuert acht Ziele von Dortmund aus an: Thessaloniki, London-Stansted, Wien, Porto, Kattowitz, Krakau, Mallorca und Agram/Zagreb. 2019 nutzten ca. 380.000 Passagiere die Verbindungen der Airline.

(red / DTM)