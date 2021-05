Air Baltic stockt München auf

Durch die Zusammenarbeit von AirBaltic mit Lufthansa haben die Passagiere die Möglichkeit, im Terminal 2 des Münchner Airports bequem umzusteigen und ihre Reise zu Zielen in aller Welt fortzusetzen. Air Baltic setzt auf ihren Flügen nach München moderne Maschinen vom Typ Airbus A220-300 ein.

Darüber hinaus nehmen auch weitere Fluggesellschaften derzeit verschiedene Verbindungen wieder in ihr Programm. Mit Lufthansa geht es ab sofort drei Mal in der Woche nach Denver. Die amerikanische Airline United fliegt ab dem 7. Mai fünf Mal wöchentlich von München nach Chicago. Die spanische Fluggesellschaft Vueling bietet bis zu fünf Mal wöchentlich Flüge nach Barcelona an, viermal in der Woche startet Aeroflot nach St. Petersburg. Weitere Informationen zu den Flugzielen ab München gibt es unter www.munich-airport.de/ziele

(red / MUC)