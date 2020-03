Air Baltic stellt Flugbetrieb wegen Corona ein

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic setzt ihren Flugbetrieb vorübergehend aus. Grund dafür ist die Entscheidung der Regierung Lettlands, die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen und den internationalen Flugverkehr am 17. März 2020 einzustellen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle Verbindungen wurden gestern gestrichen. Die Maßnahme soll vorerst bis zum 14. April aufrecht bleiben, teilte die Fluggesellschaft mit.

Martin Gauss, CEO von Air Baltic, sagt: „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Passagiere, unserer Mitarbeiter und der Gesellschaft haben für uns oberste Priorität!“

„Air Baltic arbeitet intensiv an der Unterstützung aller betroffenen Passagiere. Aufgrund der erforderlichen Umbuchungen bitten wir unsere Kunden um Verständnis. Wir tun alles in unserer Macht stehende, um diese außergewöhnliche Situation zu bewältigen“, fügt Martin Gauss hinzu.

Alle betroffenen Passagiere werden per E-Mail benachrichtigt. Der Kundenservice von Air Baltic erhält weiterhin eine große Anzahl von Anrufen und Nachrichten. Kunden werden gebeten, sich nur dann an Air Baltic zu wenden, wenn ihr Flug ursprünglich für die nächsten Tage geplant war. So können Passagiere mit unmittelbar bevorstehenden Flügen die Airline als Erste erreichen. Aktuelle Reiseinformationen von Air Baltic stehen jederzeit auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.

Air Baltic hat sich auf die Krisensituation entsprechend eingestellt. Seit dem 28. Februar ist im Unternehmen die Taskforce C19AG aktiv, die regelmäßig die aktuelle Situation bewertet und über die notwendigen Maßnahmen in dieser außergewöhnlichen Zeit entscheidet.

Nach dem bereits angekündigten Personalabbau wird Air Baltic in den kommenden Tagen in engem Austausch mit ihren Mitarbeitern und Gewerkschaften stehen und ermitteln, wie sich die neue Situation auf die Beschäftigung und die Zukunft ihrer Mitarbeiter auswirken wird.

(red / BT)