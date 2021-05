Airport City wächst weiter: Spatenstich am ehemaligen Austroport-Standort

Heute, am 06.05.2021, wurde der Spatenstich für den SkyLog-Park des Logistikunternehmens DLH Österreich durchgeführt. Damit wurde der Startschuss für ein großes Immobilienprojekt getätigt. Auf einer Fläche von rund 45.000 m2 am Rande des Flughafen-Areals und nahe Fischamend entstehen bis Ende 2021 fünf flexible Lager- und Industrial Light Hallen, die speziell für Luftfrachtlogistiker exzellent nutzbar sind. Unternehmen profitieren dabei von der Nähe zum Flughafen sowie zur Autobahn in Richtung Osteuropa. Für die Region rund um Fischamend bedeutet dieses Projekt zusätzliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze, betont der Flughafen Wien in einer Aussendung.

Nach dem Ende des Handlingagent Austroport vor mehr als sieben Jahren wurde dessen einstige Firmenzentrale in Fischamend in der Nähe des Flughafens nur noch sporadisch von einzelnen Mietern genutzt. Die letzten Jahre stand das Gebäude überhaupt mit einem vergilbten "zu vermieten" Schild leer. Doch nun wird dem Gebäude und dem bis dato noch leeren Areal dahinter neues wirtschaftliches Leben eingehaucht. Denn dort entsteht der SkyLog-Park des Logistikunternehmens DLH (nicht zu verwechseln mit DHL).

„Der heutige Spatenstich der DLH ist ein Vorbote des wirtschaftlichen Comebacks Niederösterreichs nach der COVI-19-Krise. Ich freue mich sehr, dass sich DLH entschieden hat, in Niederösterreich zu investieren und hier in der Flughafen-Region ein hochmodernes Logistikzentrum errichten wird. Wir merken, dass aktuell in ganz Niederösterreich eine Vielzahl an Investitionen getätigt werden, die neue Arbeitsplätze schaffen. Alleine unsere Wirtschaftsagentur hat in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres 39 Projekte mit über 600 neuen oder gesicherten Arbeitsplätzen begleitet. Gleichzeit ist der aktuelle Impfturbo die beste Konjunktur-Spritze. Je schneller große Teil der Bevölkerung geimpft sind, desto schneller wächst die Wirtschaft. Hier sind wir aktuell auf einem sehr guten Weg“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

„Es freut mich, dass es trotz Corona zu Betriebsansiedelungen und Investitionen kommt. Die gute Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien bezüglich den Betriebsansiedelungen trägt Früchte. Ich bin guter Hoffnung, dass sich die gute Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen wird. Aufgrund der Flughafen Nähe und der nahen Autobahnauffahrt ist der Standort für die Firma DLH hervorragend geeignet“, so Mag. Thomas Ram, Bürgermeister von Fischamend.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Grundstück vom Flughafen Wien erwerben konnten. Aufgrund der exzellenten Lage und einer von uns geplanten modernen, wie nachhaltigen Bauweise sind wir fest vom Erfolg des Konzeptes überzeugt. Dokumentiert wird dieses durch die bereits erfolgte erste Anmietung von zwei Hallen durch Swissport“, hält Christian Vogt, Geschäftsführer DLH Österreich, fest.

„Wir freuen uns, dass DLH seine Logistikaktivitäten in der Flughafen-Region erweitert. Gerade in der Covid-19-Krise ist das ein wichtiges Wachstumssignal, das Wertschöpfung und Arbeitsplätze schafft. Hier in der Flughafen-Region finden Unternehmen optimale Voraussetzungen für ihren Betriebsstandort mit Wachstumsmöglichkeiten, einer umfassenden Nahversorgungs- und Verkehrsinfrastruktur sowie eine leistungsfähige Anbindung an internationale Märkte durch die Nähe zu Flughafen und Autobahn“, erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Fotoimpressionen:

Ein gut gelaunter Flughafenvorstand Günther Ofner bei seiner Ansprache

Der Spatenstich

Das alte Austroport-Gebäude wird nicht geschleift sondern renoviert und als Bürogebäude in den SkyLog-Park-Komplex integriert

Ein letztes Relikt aus Austroport-Zeiten

