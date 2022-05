„Energie- und Lebensmittelsicherheit“ in der AirportCity

Die Frage, wie sich internationale Konfliktsituationen, Krisenereignisse und Rohstoffknappheit auf die Energie- und Lebensmittelversorgung der Zukunft auswirken und wie diese nachhaltig sichergestellt werden kann, stand im Mittelpunkt des dritten Events der Veranstaltungsreihe „Growth Society“ am Flughafen Wien. Darüber diskutierten gestern Abend, 19. Mai 2022 Experten aus Politik und Wirtschaft vor rund 150 interessierten Gästen. Im Rahmen der sechsteiligen Veranstaltungsreihe „Growth Society“ wird diskutiert, wie unsere Gesellschaft nachhaltig wachsen kann, was ökologisch sinnvolle Investments und welche Innovationen und Trends zu erwarten sind. Veranstaltungsort ist der AirportCity Space am Flughafen – die perfekte Location für Events aller Art.

Was bedeuten die Entwicklungen durch den Krieg in der Ukraine für die europäische Energie- und Lebensmittelversorgung? Darüber diskutierten Vasyl Khymynets (Botschafter der Ukraine in Österreich), Martin Eichtinger (NÖ Landesrat für Internationale Beziehungen), Johannes Schmuckenschlager (Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ), Judith Obermayr-Schreiber (Geschäftsführerin des Ausschuss für Ressourcen, Energie und Ökologie der Industriellenvereinigung), Marcel Aberle (Trendforscher), Martina Hörmer (Unternehmerin und ehem. Geschäftsführerin von „ja!Natürlich“), Jakob Zirm (stv. Ressortleiter Wirtschaft der Tageszeitung Die Presse) und Günther Ofner (Vorstand der Flughafen Wien AG).

Rund 150 interessierte Gäste verfolgten die Expertendiskussionen vor Ort und via Livestream. Im Rahmen einer TechTrends-Session präsentierten junge StartUps aus dem Portfolio der kalifornischen StartUp-Schmiede Plug and Play ihre innovativen Lösungen für die Probleme wie Energieabhängigkeit und Food Waste Reduction.

Nachzusehen ist die Veranstaltung online unter www.airportcityspace.com. Wer Interesse hat, beim nächsten Mal dabei zu sein, kann sich ebenfalls auf dieser Seite über die bevorstehenden Termine informieren.

Geballte Innovationskraft mit internationalen Rednern

Die Veranstaltungsserie „Growth Society“ findet insgesamt sechs Mal im Jahr statt. Dabei werden je nach Themenschwerpunkt namhafte Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Innovationsszene als Diskussionsgäste eingeladen. Die nächste Veranstaltung findet im Oktober 2022 zum Themenschwerpunkt „Proptech“ statt. Alle Veranstaltungen finden in Kooperation mit der StartUp-Schmiede Plug and Play sowie themenspezifischen Sponsoren statt.

(red / VIE)