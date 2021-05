AUA mit zusätzlichen Urlaubsflügen zu Fronleichnam

Die gelockerten Einreiseregeln für Österreich und diverse europäische Länder bringen einen spürbaren Anstieg der Nachfrage für Urlaubsflüge. Austrian Airlines wird daher über das Fronleichnam-Wochenende Anfang Juni zusätzliche Verbindungen zu folgenden Destinationen anbieten: Catania, Heraklion, Olbia, Palma de Mallorca, Rhodos und Skiathos. Insgesamt kommen 12 zusätzliche Flüge ins Programm. Tickets sind ab sofort buchbar.

Keine Quarantäne für Vielzahl an Ländern

Seit Mittwoch, dem 19. Mai, entfällt bei vielen Ländern bei der Einreise nach Österreich die Quarantänepflicht. Sie wird durch einen verpflichtenden Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung ersetzt. Das gilt u.a. Griechenland, Italien und Spanien. Auch die Einreise in diese Länder ist ohne verpflichtende Quarantäne möglich. In Griechenland müssen sich Einreisende beispielsweise nur noch registrieren sowie ein Impf- oder Genesungszertifikat bzw. einen negativen PCR-Testnachweis mit sich führen.

Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere weitere Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona, FFP2-Maskentragepflicht, länderspezifische Einreisebestimmungen oder die flexiblen Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt.

(red / OS)