Austrian Airlines pocht auf globales digitales Reisezertifikat

Rechtzeitig zu Beginn der Urlaubssaison hat Österreich weitere Lockerungen hinsichtlich der derzeit geltenden Bestimmungen zur Einreise bekanntgegeben. Ab 10. Juni wird die bisher benötigte „Pre Travel Clearance“ nur noch bei Einreise aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten notwendig sein. Zuvor hat sich die Europäische Union zudem auf ein einheitliches Zertifikat für Corona-Impfungen, Tests und Genesungen geeinigt. Das digital lesbare Dokument soll ab 1. Juli EU-weit das Reisen erleichtern und den unterschiedlich gehandhabten Bestimmungen zur Einreise in EU-Länder ein Ende bereiten.

„Wir erwarten, dass dieser Zeitrahmen hält, um mit Juli – pünktlich zu Ferienbeginn – Reisen innerhalb der EU so sorgenfrei wie möglich zu gestalten“, zeigt sich Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech erfreut. Das "digitale EU-Covid-Zertifikat" kann ab Sommer sowohl auf dem Handy gespeichert als auch als ausgedruckter QR-Code mitgeführt werden und soll so den EU-weiten Flickenteppich an unterschiedlichen Einreisebestimmungen beenden.

Mit weltweit steigender Durchimpfungsrate und sinkenden Infektionszahlen rückt die Wiederherstellung der globalen Reisefreiheit zunehmend in den Fokus. Dies zeigt sich auch in der Nachfrage nach Flugtickets in Richtung Nordatlantik für diesen Sommer. „Wichtig ist jetzt, dass dem EU-Covid-Zertifikat eine global anerkannte Lösung folgt, um der Luftfahrt wieder den vollen Aufwind zu geben. Denn Reisen ist ein Grundbedürfnis. Die Menschen sehnen sich nach neuen Erlebnissen und nach Wiedersehen mit Familie, Freunden und Geschäftspartnern“, betont Alexis von Hoensbroech.

Nicht zuletzt ist der transatlantische Flugverkehr ein treibender Wirtschaftsfaktor – und eine Perspektive für Reiseerleichterungen daher unerlässlich. Ein internationales Covid-Zertifikat zur Einreise würde der Luftfahrt einen wichtigen Schub verpassen und eine Rückkehr zu mehr Flugverbindungen und einem Angebot auf Vorkrisenniveau ermöglichen.

Auch bei aktuellen Flugbuchungen zu Destinationen außerhalb der EU bietet Austrian Airlines maximale Sicherheit und Flexibilität dank kostenloser Umbuchungsmöglichkeiten. Bei Buchung und Ticketausstellung bis 31. Juli können sowohl Datum als auch Zielort ohne Zusatzkosten geändert werden, sollte etwa die Einreise zum ursprünglichen Reisezeitpunkt nicht möglich sein.

Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona, Maskentragepflicht, länderspezifische Reisebestimmungen oder flexible Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt.

(red / OS)