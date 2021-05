Flughafen München bekräftigt ehrgeizige Klimaziele

Jost Lammers, Präsident des ACI Europe und Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH erklärte dazu: "Europas Flughäfen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie die von ihnen beeinflussbaren CO 2 -Emissionen seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich verringern. Am Flughafen München konnte der CO 2 -Ausstoß pro Passagier zwischen 2005 und 2019 von 5,67 Kilogramm auf 3,08 kg um rund 46 Prozent reduziert werden. Wenn sich die europäischen Flughafen jetzt ungeachtet der enormen Belastungen, die ihnen durch die Covid-19-Pandemie erwachsen, erneut zur vollständigen Absenkung ihrer CO 2 -Emissionen bis 2050 bekennen, ist das ein starkes Signal für einen nachhaltigen Luftverkehr.“

(red / MUC)