Flughafen München: VipWing feiert zehnjähriges Jubiläum und Wiedereröffnung

Vor zehn Jahren - am 1. Juni 2011 - öffnete der VipWing am Münchner Flughafen erstmals seine Pforten für Reisende, die besonderen Service und exklusive Betreuung schätzen. Pandemiebedingt musste der im Terminal 1 angesiedelte Vip-Bereich in den vergangenen Monaten geschlossen bleiben. Ab sofort darf der VipWing unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Hygienevorschriften wieder Gäste aus aller Welt willkommen heißen, teilte der Flughafen in einer Aussendung mit.