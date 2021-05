Hoher Verlust für Ryanair

Hatte Ryanair 2019 noch ein Plus von mehr als 640 Millionen Euro in der Bilanz stehen, so rutschte die wegen der Arbeitsbedingungen ihres Personals seit Jahren von Gewerkschaften und Personalvertretern scharf kritisierte irische Fluggesellschaft im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen. Unterm Strich flog Ryanair 2020 einen Verlust von rund einer Milliarde Euro ein. Insgesamt wurden im vergangenen Geschäftsjahr etwas mehr als 27 Millionen Passagiere befördert, ein Minus von rund 80 Prozent gegenüber dem Jahr davor.

Für das laufende Geschäftsjahr wagt man noch keine Prognose, geht aber von einer steigenden Passagierzahl aus. Das Ergebnis werde wohl im Bereich der Gewinnschwelle liegen, heißt es.

(red / FR)