Köln/Bonn neue Basis für Freebird Airlines Europe

Köln/Bonn ist neue Basis für die Charterfluggesellschaft Freebird Airlines Europe. Die 2018 gegründete europäische Tochtergesellschaft der türkischen Freebird Airlines hat seit dieser Woche eine Maschine vom Typ A320 am Flughafen Köln/Bonn stationiert. Ab sofort fliegt Freebird Airlines Europe Urlaubsinseln in Griechenland und Spanien an. Erstes Ziel war Kreta.

„Freebird bietet Urlaubern ein abwechslungsreiches Programm zu einigen der schönsten europäischen Inseln. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit und heißen Freebird Airlines Europe herzlich am Köln Bonn Airport willkommen“, so Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Zukünftig wird Freebird Airlines Europe zwei Mal wöchentlich Köln/Bonn mit den griechischen Inseln Kreta (Heraklion, HER), Kos (KGS) und Rhodos (RHO) verbinden. Ebenso häufig werden mit dem 180 Passagiere fassenden Airbus 320 die Kanarischen Inseln Fuerteventura (FUE), Gran Canaria (LPA) und Teneriffa (TFS) angeflogen. Ab September soll zusätzlich Hurghada (HRG), das beliebte Urlaubsziel am Roten Meer, in das Programm aufgenommen werden.

Corona-Testmöglichkeiten am Flughafen Köln/Bonn

Seit dem 1. Februar 2021 können sich Reisende, aber auch Besucher, die keinen Flug gebucht haben, kostenpflichtig im Centogene-Testzentrum am Terminal 2 testen lassen. Es stehen sowohl ein SARS-CoV-2-PCR-Test, dessen Befundergebnisse innerhalb von 24 Stunden bereitstehen, als auch ein Antigen-Schnelltest sowie ein PCR-Test mit Befundergebnissen innerhalb von acht Stunden zur Verfügung. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen, sich vorab für einen Test registrieren zu lassen. Weitere Informationen zur Registrierung und zu den Preisen gibt es unter Coronavirus Test am Flughafen Köln Bonn | Centogene

Im gesamten Flughafen besteht für Reisende und Besucher ab sechs Jahren die Pflicht, eine medizinische Schutzmaske zu tragen. Erlaubt sind sowohl OP-Masken als auch FFP2-Masken beziehungsweise Masken mit dem Standard KN95/N95 (jeweils ohne Ausatemventil). Zusätzlich gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Zudem können am gesamten Airport Desinfektionsmittelspender genutzt werden.

(red / CGN)